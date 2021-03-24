Бойовики на Донбасі обстріляли та заглушили безпілотник ОБСЄ

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати роботі спостерігачів місії ОБСЄ. У понеділок, 22 березня, окупанти спочатку обстріляли, а потім заглушили безпілотник ОБСЄ.

Вранці понеділка спостерігачі запустили безпілотник поблизу Спартака за 9 кілометрів від окупованого Донецька. Коли безпілотник пролітав над окупованою територією, в його сторону було зроблено 8 пострілів зі стрілецької зброї, а також було зафіксовано перешкоджання сигналу GPS.

Після місія посадила безпілотник та, перемістившись на північно-західну околицю Донецька, продовжила роботу. Однак близько 10-ї години ранку окупанти знову почали глушити сигнал GPS, в наслідок чого спостерігачі втратили контроль над безпілотником. Повернути контроль над БПЛА більше не вдалося.

"БПЛА Місії зазнавали перешкод глушінням і під час роботи поблизу населених пунктів Веселе та Лебединське в Донецькій області та поблизу Золотого в Луганській області", - додали в командуванні ООС.