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Бойовики на Донбасі обстріляли та заглушили безпілотник ОБСЄ

Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати роботі спостерігачів місії ОБСЄ. У понеділок, 22 березня, окупанти спочатку обстріляли, а потім заглушили безпілотник ОБСЄ.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил.

Вранці понеділка спостерігачі запустили безпілотник поблизу Спартака за 9 кілометрів від окупованого Донецька. Коли безпілотник пролітав над окупованою територією, в його сторону було зроблено 8 пострілів зі стрілецької зброї, а також було зафіксовано перешкоджання сигналу GPS.

Після місія посадила безпілотник та, перемістившись на північно-західну околицю Донецька, продовжила роботу. Однак близько 10-ї години ранку окупанти знову почали глушити сигнал GPS, в наслідок чого спостерігачі втратили контроль над безпілотником. Повернути контроль над БПЛА більше не вдалося.

"БПЛА Місії зазнавали перешкод глушінням і під час роботи поблизу населених пунктів Веселе та Лебединське в Донецькій області та поблизу Золотого в Луганській області", - додали в командуванні ООС.

Нагадаємо, минулого тижня бойовики щонайменше тричі перешкоджали роботі безпілотників ОБСЄ на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, у посольстві США закликали Росію не перешкоджати роботі місії ОБСЄ на Донбасі та допустити спостерігачів на окуповану територію.

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Новини України ОБСЄДонбасбойовикибеспилотник
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