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Бойовики на Донбасі обстріляли бригаду ремонтників. Україна підготувала ноту в ОБСЄ

Донбас, П'ятниця 08 січня 2021 18:07
Бойовики на Донбасі обстріляли бригаду ремонтників. Україна підготувала ноту в ОБСЄ
Фото: Торецьк (wikimedia.org by Zimina)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 8 січня, на Донбасі збройні формування обстріляли бригаду ремонтників. Вона здійснювала ремонтні роботи з відновлення водопостачання на ділянці водогону "Горлівка - Торецьк".

Про це повідомляє прес-центр командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики відкривали провокаційний вогонь по бригаді зі стрілецької зброї і гранатомета. Щоб уникнути жертв роботи були припинені.

"О 12:00 відновлювальні роботи продовжилися. Однак, попри вмовляння, близько 14:00 противник знову відкрив провокаційний вогонь зі стрілецької зброї. Роботи було негайно припинено, проведено висновку робочої бригади і офіцерів ВУС СЦКК із зони робіт", - йдеться в повідомленні.

Відмітається, що ремонтні роботи були заплановані ОКП ООС спільно з українською стороною СЦКК та КП "Вода Донбасу" в районі населеного пункту Південне.

Представники СММ ОБСЄ отримали письмові гарантії безпеки з боку бойовиків "ДНР", а також Збройних сил України.

Через провокаційні обстріли українська сторона СЦКК підготувала письмову ноту на адресу ОБСЄ за вказаними провокаційних дій з боку ОРДО.

"Українська сторона вважає подібні дії ЗФ ОРДО неприпустимими і такими, що суперечать кроків щодо врегулювання ситуації уздовж лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 січня на водопроводі стався порив, який залишив без води близько 38 тисяч жителів Торецька і ще чотирьох населених пунктів. Для проведення ремонтних робіт бойовики на Донбасі дали українській стороні гарантії безпеки для ремонту водопроводу.

Раніше повідомлялося, що на аварійному водопроводі на Донбасі виявили новий порив на ділянці труби в "сірій зоні".

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