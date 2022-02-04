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Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

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Донбасс, Пятница 04 февраля 2022 20:35
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ Фото: миссия ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Илона Свиридова

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. А также пытались нарушить работу его системы навигации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра штаба ООС.

Сообщается, что в районе Павлополя боевики из стрелкового оружия обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия. Кроме того, во время полета БПЛА испытал влияние помех сигнала GPS.

Украинская сторона полагает, что обстрел беспилотника связан с намерением противника помешать работе миссии по выявлению нарушений по отводу вооружения и военного присутствия в зоне безопасности.

Также сообщается, что наблюдателям препятствовали в доступе к объектам гражданской инфраструктуры в районе Крутой Балке. В частности, боевики соорудили металлическое заграждение и заблокировали проезд.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в 2022 году возглавляет ОБСЕ, на следующей неделе посетит Киев и Донбасс.

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