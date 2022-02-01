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Глава ОБСЕ на следующей неделе посетит Киев и Донбасс

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Вторник 01 февраля 2022 16:26
Глава ОБСЕ на следующей неделе посетит Киев и Донбасс Фото: глава МИД Польши и ОБСЕ Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в 2022 году возглавляет ОБСЕ, на следующей неделе посетит Киев и Донбасс. Его визит в Украину состоится с 9 по 11 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что Рау в Киеве встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой. После чего Збигнев Рау посетит место дислокации миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Также этот визит будет связан с председательством в ОБСЕ". - отметил представитель МИДа.

Отметим, что визит Рау в Украину состоится после того, как министр посетит Вашингтон. Там у него запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"На встречах в Вашингтоне будут обсуждаться актуальные вопросы евроатлантической безопасности, включая кризис, вызванный агрессивной политикой и действиями РФ и Беларуси, и сотрудничество трансатлантического сообщества в ответ на сложившуюся ситуацию. Также будут рассмотрены вопросы энергетической безопасности, включая "Северный поток-2", - заявили в МИД Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что Рау в 2022 году посетит Донбасс.

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