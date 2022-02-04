Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. А також намагалися порушити роботу його системи навігації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру штабу ООС.

Повідомляється, що в районі Павлополя бойовики зі стрілецької зброї обстріляли безпілотник місії ОБСЄ малого радіусу дії. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS.

Українська сторона вважає, що обстріл безпілотника пов'язаний з наміром противника перешкодити роботі місії з виявлення порушень щодо відведення озброєння та військової присутності в зоні безпеки.

Також повідомляється, що спостерігачам перешкоджали в доступі до об'єктів цивільної інфраструктури в районі Крутій Балці. Зокрема, бойовики спорудили металеве загородження і заблокували проїзд.