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Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

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Донбасс, Пятница 13 августа 2021 17:29
Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ Фото: боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ (Константин Чергинский, УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Боевики на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия по беспилотнику Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Наблюдатели зафиксировали грубые нарушения со стороны вооруженных формирований страны-агрессора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Отмечается, что о полет БПЛА СММ малого радиуса действия сообщалось заранее, впрочем это не помешало боевикам открыть огонь по устройству из стрелкового оружия.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, со своей стороны, в очередной раз зафиксировали ряд нарушений со стороны вооруженных формирований России, среди которых также и игнорирование требований по размещению вооружения и военной техники.

Отмечается, что сегодня, на полигоне неподалеку от Новоселовки, оккупанты расположили 3 единицы артиллерийских установок 2С1, 15 танков и 7 единиц БМП в районе безопасности.

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Донбасс Российская Федерация ОБСЕ
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