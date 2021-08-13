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Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

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Донбас, П'ятниця 13 серпня 2021 17:29
Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ Фото: бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ (Костянтин Чергинський, УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Бойовики на Донбасі відкрили вогонь зі стрілецької зброї по безпілотнику Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Спостерігачі зафіксували грубі порушення з боку збройних формувань країни-агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Зазначається, що про політ БПЛА СММ малого радіуса дії повідомлялося заздалегідь, втім це не завадило бойовикам відкрити вогонь по пристрою зі стрілецької зброї.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ, зі свого боку, вкотре зафіксували низку порушень з боку збройних формувань Росії, серед яких також й ігнорування вимог стосовно розміщення озброєння та військової техніки.

Зазначається, що сьогодні, на полігоні неподалік від Новоселівки, окупанти розташували 3 одиниці артилерійських установок 2С1, 15 танків та 7 одиниць БМП в районі безпеки.

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