Боевики на Донбассе обстреливают позиции ООС из жилых кварталов, - штаб

Вооруженные формирования Российской Федерации ведут огонь по позициям украинских военных из жилых кварталов населенных пунктов. Таким образом, боевики пытаются скомпрометировать украинских военных, обвинив их, в случае ответного огня, в обстрелах мирных жителей.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Как отметили в ООС, только за последние двое суток, боевики несколько раз вели огонь по позициям украинских военных из жилых кварталов, создавая непосредственную угрозу для местных жителей.

"В частности, оккупанты разместили свои артиллерийские системы рядом с домами в населенных пунктах Васильевка и Яковлевка. Прикрыв себя, таким образом, от ответного огня, враждебные артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм по украинским защитникам у Каменки. А с территории поселка Байрак - три десятка 122 мм снарядов по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганское. В то же время на улицах оккупированной Голубовки были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковское. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами", - говорится в сообщении.

По сообщению разведчиков ООС, российские наемники планируют следующие провокации в северо-западных районах Донецка, где уже готовится принудительная эвакуация местного населения.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей и обстрелах мирных жителей. Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам", - отметили в ООС.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 12 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе.

Также сообщалось, что боевики обстреляли село Каменка, в результате разрушены два дома.