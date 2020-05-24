ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики обстреляли село Каменка, разрушены два дома

Новости » Происшествия     24.05.2020 - 14:17
Боевики обстреляли село Каменка, разрушены два дома
Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Боевики выпустили несколько 122 мм мин

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли дачные здания в селе Каменка Донецкой области. Разрушено два дома.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов вблизи линии соприкосновения на Донбассе.

"Так, вчера российские оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные здания в поселке Каменка. В результате разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - наружная стена и кровля", - говорится в сообщении.

Збройні формування Російської Федерації продовжують вести вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів поблизу...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 24 травня 2020 р.

В штабе ООС также сообщили, что в результате обстрела населенного пункта никто из мирных жителей не пострадал.

"Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и в очередной раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права", - добавили в ООС.

Напомним, в последние дни ситуация на Донбассе обострилась

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен украинский военный.

Также сообщалось, что ОБСЕ обнаружила тяжелую технику и артиллерию боевиков в жилых кварталах.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Донбассбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь