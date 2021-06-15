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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС і запускали безпілотник

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Донбас, Вівторок 15 червня 2021 17:53
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС і запускали безпілотник Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 15 червня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема поблизу Новгородського бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, в Луганській області українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-3м" з перетином лінії розмежування. Ворожий дрон був вчасно пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти в окремих районах Донецької області блокують виїзд десятків тисяч випускників. У зв'язку з цим в Україні відкрили кримінальну справу.

Крім того, за минулу добу, 14 червня, проросійські найманці вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Додамо, що 14 червня Об'єднаних сил на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту отримали поранення дві людини.

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