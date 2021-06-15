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Боевики восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Вторник 15 июня 2021 07:49
Боевики восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе Фото: боевых потерь среди украинских военных нет (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушали режим прекращения огня. По состоянию на 7:00, 15 июня, зафиксировано одно нарушение.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что враг открывал огонь в районе Новотошковского, Водяного, Павлополя, Луганского.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет.

По состоянию на 7:00, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов.

Напомним, 14 июня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента ранены два человека.

За прошедшие сутки боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

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