Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов

В понедельник, 7 июня, вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе . Боевики один раз обстреливали позиции операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Лебединское. Оккупанты вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Напомним, за минувшие сутки, 6 июня, боевики девять раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, из семи КПВВ на Донбассе работает только один.

Добавим, что украинская разведка зафиксировала, что оккупационные войска отрабатывают выдвижение подразделений и техники в оперативные районы.