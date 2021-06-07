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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів

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Донбас, Понеділок 07 червня 2021 18:03
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів Фото: бойовики один раз обстріляли позиції ООС на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 7 червня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики один раз обстрілювали позиції операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Лебединське. Окупанти вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 червня, бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, з семи КПВВ на Донбасі працює тільки один.

Додамо, що українська розвідка зафіксувала, що окупаційні війська відпрацьовують висування підрозділів і техніки в оперативні райони.

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