Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів

У понеділок, 7 червня, збройні формування в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі . Бойовики один раз обстрілювали позиції операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook .

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Лебединське. Окупанти вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 червня, бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, з семи КПВВ на Донбасі працює тільки один.

Додамо, що українська розвідка зафіксувала, що окупаційні війська відпрацьовують висування підрозділів і техніки в оперативні райони.