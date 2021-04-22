Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденное. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки.

Боевики также стреляли вблизи поселка Зайцево из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Красногоровки захватчики открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы из противотанковых ракетных комплексов.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Также оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Песков, а неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - говорится в сообщении.