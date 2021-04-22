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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС із забороненого озброєння

Автор: РБК-Україна

У четвер, 22 квітня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє прес-центр командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Південне. Окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та протитанкової гармати.

Бойовики також стріляли поблизу селища Зайцеве з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Красногорівки загарбники відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Шуми з протитанкових ракетних комплексів.

"В результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Пісків, а неподалік Майорська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про дії збройних формувань Російської Федерації.

"Дії російських окупантів раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 квітня, бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повідомила, що бойовики розмістили реактивні системи залпового вогню "Град" з порушенням лінії відведення.

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