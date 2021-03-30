Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из пулеметов и гранатометов

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки и Песков. Боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов. Также оккупанты стреляли в пригороде Широкино из крупнокалиберных пулеметов.

Также оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое.

Кроме того, вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.