Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из пулеметов и гранатометов

Во вторник, 30 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть обстрелов и один факт инженерного оборудования позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки и Песков. Боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов. Также оккупанты стреляли в пригороде Широкино из крупнокалиберных пулеметов.

Также оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое.

Кроме того, вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.