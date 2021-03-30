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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из пулеметов и гранатометов

Новина українською → Донбасс, Вторник 30 марта 2021 18:19
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из пулеметов и гранатометов Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 30 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть обстрелов и один факт инженерного оборудования позиций.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки и Песков. Боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов. Также оккупанты стреляли в пригороде Широкино из крупнокалиберных пулеметов.

Также оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое.

Кроме того, вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Напомним, за минувшие сутки, 29 марта, боевики семь раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. Возле населенного пункта Зайцево оккупационные силы применили минометы 82-го калибра.

Кроме того, за сутки 26 марта наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 220 нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе.

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