Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з кулеметів і гранатометів

У вівторок, 30 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. У районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість обстрілів і один факт інженерного обладнання позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Авдіївки і Пісків. Бойовики відкривали вогонь з протитанкових гранатометів. Також окупанти стріляли в передмісті Широкине з великокаліберних кулеметів.

Також окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке.

Крім того, поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про дії збройних формувань Російської Федерації.