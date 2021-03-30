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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з кулеметів і гранатометів

Новость на русском → Донбас, Вівторок 30 березня 2021 18:19
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з кулеметів і гранатометів Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 30 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. У районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість обстрілів і один факт інженерного обладнання позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Авдіївки і Пісків. Бойовики відкривали вогонь з протитанкових гранатометів. Також окупанти стріляли в передмісті Широкине з великокаліберних кулеметів.

Також окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке.

Крім того, поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про дії збройних формувань Російської Федерації.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 березня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Біля населеного пункту Зайцеве окупаційні сили застосували міномети 82-го калібру.

Крім того, за добу 26 березня спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 220 порушень домовленостей про перемир'я на Донбасі.

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