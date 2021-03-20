Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения
В субботу, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденне. Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы еще и со стрелкового оружия.
В результате обстрелов боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики обстреливали украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Оккупанты применили гранатометы различных систем.
По позициям ООС в пригороде Лебединское боевики применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.
Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки, 19 марта, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.
Кроме того, 19 марта в результате вражеского обстрела погиб украинский военный.
Добавим, что ранее вблизи Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.