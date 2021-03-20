Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з забороненого озброєння

У суботу, 20 березня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів загинув український військовий .

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Південне. Окупанти відкривали вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми ще й зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілу бойовиків один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення.

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації в медичний заклад. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики обстрілювали українські позиції поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. Окупанти застосували гранатомети різних систем.

По позиціях ООС в передмісті Лебединське бойовики застосували вогнепальну зброю, а поблизу селища Широкине - вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-німецьких окупаційних військ.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про дії збройних формувань Російської Федерації.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.