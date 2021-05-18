Боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках

Отмечается, что в качестве позиций для минометов, из которых обстреливаются позиции ООС, пророссийские боевики на Донбассе используют детские площадки и дворы жилых домов. Кроме того, один из минометов российские наемники разместили возле Донецкой городской больницы №21.

"Цель действий российских наемников - спровоцировать подразделения ВСУ на ответный огонь", - уточнили в пресс-центре.

При этом обстрелы со стороны оккупантов сопровождаются фейковыми информационными "вбросами"′ с обвинениями в обстреле украинских военных.

"Такие действия ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат любым правилам и правилам войны", - резюмировали в ООС.

Фото: карта размещения минометов боевиков на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)