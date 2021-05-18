Боевики на Донбассе оборудуют позиции для обстрелов позиций ООС на детских площадках

Пророссийские боевики на Донбассе размещают минометы для обстрела позиций ООС на детских площадках и во дворах жилых домов, а также возле больниц. При этом российские наемники используют в информационном поле фейковые обвинения в украинских военных в открытии ответного огня.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
Отмечается, что в качестве позиций для минометов, из которых обстреливаются позиции ООС, пророссийские боевики на Донбассе используют детские площадки и дворы жилых домов. Кроме того, один из минометов российские наемники разместили возле Донецкой городской больницы №21.
"Цель действий российских наемников - спровоцировать подразделения ВСУ на ответный огонь", - уточнили в пресс-центре.
При этом обстрелы со стороны оккупантов сопровождаются фейковыми информационными "вбросами"′ с обвинениями в обстреле украинских военных.
"Такие действия ВС РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей противоречат любым правилам и правилам войны", - резюмировали в ООС.
Фото: карта размещения минометов боевиков на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Напомним, 17 мая боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня 9 раз. В результате обстрелов позиций ООС один украинский военный получил ранение.
Отметим, 18 мая оккупанты спровоцировали аварию дрона миссии ОБСЕ, после которой принято решение приостановить полеты беспилотников дальнего радиуса. Эти действия направлены на дискредитацию украинской армии.
Ранее миссия ОБСЕ заявила, что на выходных Донбасс обстреливали более 1 300 раз.