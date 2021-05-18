Бойовики на Донбасі обладнають позиції для обстрілів позицій ООС на дитячих майданчиках

Проросійські бойовики на Донбасі розміщують міномети для обстрілу позицій ООС на дитячих майданчиках і у дворах житлових будинків, а також біля лікарень. При цьому російські найманці використовують в інформаційному полі фейкові звинувачення в українських військових у відкритті вогню у відповідь.
Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС).
Відзначається, що в якості позицій для мінометів, з яких обстрілюються позиції ООС, проросійські бойовики на Донбасі використовують дитячі майданчики і двори житлових будинків. Крім того, один з мінометів російські найманці розмістили біля Донецької міської лікарні №21.
"Мета дій російських найманців - спровокувати підрозділи ЗСУ на вогонь у відповідь",- уточнили в прес-центрі.
При цьому обстріли з боку окупантів супроводжуються фейковими інформаційними "вкиданнями "' зі звинуваченнями в обстрілі українських військових.
"Такі дії ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь - яким правилам і правилам війни", - резюмували в ООС.
Фото: карта розміщення мінометів бойовиків на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Нагадаємо, 17 травня бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 9 разів. В результаті обстрілів позицій ООС один український військовий отримав поранення.
Зазначимо, 18 травня окупанти спровокували аварію дрона місії ОБСЄ, після якої прийнято рішення призупинити польоти безпілотників дальнього радіуса. Ці дії спрямовані на дискредитацію української армії.
Раніше Місія ОБСЄ заявила, що на вихідних Донбас обстрілювали понад 1 300 разів.