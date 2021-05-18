Бойовики на Донбасі обладнають позиції для обстрілів позицій ООС на дитячих майданчиках

Відзначається, що в якості позицій для мінометів, з яких обстрілюються позиції ООС, проросійські бойовики на Донбасі використовують дитячі майданчики і двори житлових будинків. Крім того, один з мінометів російські найманці розмістили біля Донецької міської лікарні №21.

"Мета дій російських найманців - спровокувати підрозділи ЗСУ на вогонь у відповідь",- уточнили в прес-центрі.

При цьому обстріли з боку окупантів супроводжуються фейковими інформаційними "вкиданнями "' зі звинуваченнями в обстрілі українських військових.

"Такі дії ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь - яким правилам і правилам війни", - резюмували в ООС.

Фото: карта розміщення мінометів бойовиків на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)