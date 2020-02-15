Боевики на Донбассе незаконно удерживают 200 украинцев

Более 200 граждан Украины незаконно удерживают боевики на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар - в оккупированном Крыму и в России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Зеленский заявил, что тенденцию к взаимному освобождению пленных следует продолжать ради определенной цели - освобождения по формуле "всех на всех".

"Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории РФ", - заявил президент.

По его словам, украинская сторона ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

"Мы договорились о двух больших треках обмена. Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что будет несколько обменов пленными. Зеленский отметил, что у украинской стороны длинные списки на обмен и их нужно разбивать.