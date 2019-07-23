Боевики в Донбассе снова нарушили перемирие

Иллюстративное фото (ООС)

Сегодня, 23 июля, боевики один раз применяли оружие по украинским позициям

Сегодня, 23 июля, боевики на Донбассе один раз применяли оружие по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, с 08:50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое боевики на протяжении 10 минут вели прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов потерь среди украинских воинов нет. Огонь украинские военные не открывали, соблюдая "режима тишины".

Отметим, на Донбассе с начала суток 22 июля в районе проведения операции Объединенных сил соблюдалось перемирие. Однако в воскресенье, 21 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Также сегодня сообщалось, что в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

Напомним, на Донбассе в полночь с наступлением воскресенья, 21 июля, стартовал новый период перемирия, который был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочный.

При этом впервые в документе о перемирие предусмотрена ответственность сторон за открытие огня - о нарушениях будут немедленно сообщать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и применять к нарушителям "дисциплинарные меры".