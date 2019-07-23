Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я

Ілюстративне фото (ООС)

Сьогодні, 23 липня, бойовики один раз застосовували зброю по українських позиціях

Сьогодні, 23 липня, бойовики на Донбасі один раз застосовували зброю по українських позиціях. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як зазначається, з 08:50 за напрямком від окупованого села Нижнє Лозове бойовики протягом 10 хвилин вели прицільний обстріл з гранатометів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу втрат серед українських вояків немає. Вогонь українські військові не відкривали, дотримуючись "режиму тиші".

Зазначимо, на Донбасі з початку доби 22 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил дотримувалося перемир'я. Проте в неділю, 21 липня, збройні формування Російської Федерації і її найманці один раз порушили режим припинення вогню.

Також сьогодні повідомлялося, що в окупований Донецьк прибули російські групи снайперів з завданням - підготовка і здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, на Донбасі опівночі з настанням неділі, 21 липня, стартував новий період перемир'я, який був узгоджений в Мінську в ході засідання Тристоронньої контактної групи як безстроковий.

При цьому вперше в документі про перемир'я передбачена відповідальність сторін за відкриття вогню - про порушення будуть негайно повідомляти Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і застосовувати до порушників "дисциплінарні заходи".