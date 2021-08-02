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Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ООС и запускали беспилотник

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Донбасс, Понедельник 02 августа 2021 17:26
Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ООС и запускали беспилотник Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 2 августа, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области был замечен пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи населенного пункта Опытное. Боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, неподалеку Причепиловки россикйские наемники вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

Напомним, за минувшие сутки, 1 августа, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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