Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ООС и запускали беспилотник

В понедельник, 2 августа, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области был замечен пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины .

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи населенного пункта Опытное. Боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, неподалеку Причепиловки россикйские наемники вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.