Бойовики на Донбасі розпочали командно-штабні навчання із залученням військ

Російські окупанти розпочали на Донбасі командно-штабні навчання із залученням військ бойовиків. Навчання почались з 2 серпня.

У розвідці повідомили, що командування ЗС РФ продовжує утримувати бойовиків у готовності до застосування.

Зокрема, в рамках навчань передбачається призов військовозобов’язаних запасу та формування військових частин мобілізаційного резерву. Так бойовики розміщують допоміжні пункти управління та відновлення об’єктів пунктів прийому особового складу.

"Крім того, відповідно до плану бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК на літній період навчання 2021 року, окупанти з 2 серпня розпочали проведення командно-штабних навчань із залученням військ", - йдеться у повідомленні.