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Боевики на Донбассе с начала суток шесть раз нарушили "тишину"

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 13 июля, вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, боевики обстреляли жилой район и запускали беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Неподалеку Пивденного боевики дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Троицкого оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, российские наемники открыли огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Тарамчука оккупационные войска вел огонь по позициям украинских защитников из артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела также пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта.

Вблизи Зайцевого украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 12 июля, боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

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ООСДонбасс