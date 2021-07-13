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Ночью боевики открыли огонь возле Южного. За прошлые сутки - пять нарушений "тишины"

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Вторник 13 июля 2021 08:39
Ночью боевики открыли огонь возле Южного. За прошлые сутки - пять нарушений "тишины" Фото: на Донбассе боевики ночью стреляли вблизи Южного (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 12 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. После полуночи зафиксирован еще один обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, вчера вблизи Золотого-4 враг вел огонь из стрелкового оружия.

Возле Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра, 13 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня неподалеку Южного. Там оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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