Бойовики на Донбасі з початку доби шість разів порушили "тишу"

У вівторок, 13 липня, збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, бойовики обстріляли житловий район і запускали безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Неподалік Південного бойовики двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Троїцького окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Водяне, що поблизу Донецька, російські найманці відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.
В районі Тарамчука окупаційні війська вів вогонь по позиціях українських захисників з артилерії калібру 122 мм. В результаті обстрілу також постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту.
Поблизу Зайцевого українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 12 липня, бойовики п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі.