Боевики на Донбассе с начала суток 9 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Враг использовал минометы и различные системы крупнокалиберных пулеметов

В субботу, 2 мая, пророссийские боевики на Донбассе 9 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Как отмечается, было зафиксировано девять нарушений вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня, большинство из которых в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Неподалеку от Хутора Свободного враг трижды применял минометы. В общем оккупанты выпустили по нашим позициям 8 мин 120 мм и 51 мину 82-го калибра.

Окрестности Крымского враг обстреливал из 120-мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По Орехово противник дважды вел огонь из минометов 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

Наши позиции неподалеку от Южного захватчики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты дважды вели огонь по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, используя минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Так, в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

Также сообщается, что украинские военнослужащие открыли ответный прицельный огонь по позициям боевиков. Потери противника уточняются.

"Случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано", - резюмировали в штабе ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе почти в 10 раз.

Как писало РБК-Украина, по информации СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала текущего года боевики нарушили "тишину" более 7 тыс. раз.