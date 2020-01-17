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Боевики на Донбассе маскируют танки и артиллерию вблизи линии соприкосновения, - разведка

Новости » Политика     17.01.2020 - 14:55
Боевики на Донбассе маскируют танки и артиллерию вблизи линии соприкосновения, - разведка
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Это является нарушением Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения

По информации украинской разведки, боевики на Донбассе маскируют танки и артиллерию вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Это является нарушением Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск в авральном порядке активизировало меры маскировки боевых позиций танков, артиллерийских систем, в т.ч. РСЗО (реактивных систем залпового огня, - ред), которые в готовности к немедленному применению находятся в районах вблизи линии соприкосновения на расстояниях меньших определенных, что является нарушением Минских договоренностей об отводе тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты принимают меры по ограничению допуска граждан к отдельным населенным пунктам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове задержали боевика так называемой "Луганской народной республики", который планировал теракты в метро и на автовокзалах.

Также РБК-Украина писало, что что Офис генерального прокурора взял на контроль следствие по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС.

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