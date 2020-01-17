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Бойовики на Донбасі маскують танки і артилерію поблизу лінії зіткнення, - розвідка

Новини » Політика     17.01.2020 - 14:55
Бойовики на Донбасі маскують танки і артилерію поблизу лінії зіткнення, - розвідка
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

Це є порушенням Мінських домовленостей про відвід важкого озброєння

За інформацією української розвідки, що бойовики на Донбасі маскують танки і артилерію поблизу лінії зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Це є порушенням Мінських домовленостей про відвід важкого озброєння.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ в авральному порядку активізувало заходи маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, в т. год. РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред), які в готовності до негайного застосування знаходяться в районах поблизу лінії зіткнення на відстанях менших певних, що є порушенням Мінських домовленостей про відвід важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти вживають заходів щодо обмеження допуску громадян до окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки", який планував теракти в метро і на автовокзалах.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора взяв на контроль слідство за кожним фактом загибелі військовослужбовців у зоні проведення ООС.

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