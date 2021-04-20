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Боевики на Донбассе используют запрещенные мины ПОМ-2. Прокуратура начала расследование

Автор: РБК-Украина

Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту применения пророссийскими боевиками запрещенных мин ПОМ-2. Уголовное производство начато по факту нарушения оккупационными войсками РФ законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что 13 и 19 апреля представители незаконных вооруженных формирований РФ при помощи беспилотного летательного аппарата сбросили запрещенные нормами международного гуманитарного права мины ПОМ-2 вблизи КПВВ "Майорское" и на территории жилого сектора поселка Зайцевое Донецкой области.

Установленные оккупантами мины вовремя обнаружены военнослужащими Вооруженных сил Украины и сейчас обезврежена.

РБК-Украина писало, что с начала текущего года украинской стороной СЦКК зафиксировано 8 случаев применения российскими наемниками ПОМ-2.

Ранее сообщалось, что местный житель 1947 года рождения погиб 23 февраля в хуторе Свободный вследствие дистанционного минирования ПОМ-2.

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