Боевики на Донбассе используют запрещенные мины ПОМ-2. Прокуратура начала расследование

Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту применения пророссийскими боевиками запрещенных мин ПОМ-2. Уголовное производство начато по факту нарушения оккупационными войсками РФ законов и обычаев войны.
Досудебным расследованием установлено, что 13 и 19 апреля представители незаконных вооруженных формирований РФ при помощи беспилотного летательного аппарата сбросили запрещенные нормами международного гуманитарного права мины ПОМ-2 вблизи КПВВ "Майорское" и на территории жилого сектора поселка Зайцевое Донецкой области.
Установленные оккупантами мины вовремя обнаружены военнослужащими Вооруженных сил Украины и сейчас обезврежена.
РБК-Украина писало, что с начала текущего года украинской стороной СЦКК зафиксировано 8 случаев применения российскими наемниками ПОМ-2.
Ранее сообщалось, что местный житель 1947 года рождения погиб 23 февраля в хуторе Свободный вследствие дистанционного минирования ПОМ-2.