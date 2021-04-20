Бойовики на Донбасі використовують заборонені міни ПОМ-2. Прокуратура почала розслідування

Донецька областна прокуратура розпочала розслідування за фактом застосування проросійськими бойовиками заборонених мін ПОМ-2. Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення окупаційними військами РФ законів та звичаїв війни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 та 19 квітня представники незаконних збройних формувань РФ за допомогою безпілотного літального апарату скинули заборонені нормами міжнародного гуманітарного права міни ПОМ-2 поблизу КПВВ "Майорське" та на території житлового сектору селища Зайцеве Донецької області.
Встановлені окупантами міни вчасно виявлено військовослужбовцями Збройних сил України та наразі знешкоджено.
РБК-Україна писало, що з початку поточного року українською стороною СЦКК зафіксовано 8 випадків застосування російськими найманцями ПОМ-2.
Раніше повідомлялося, що місцевий житель 1947 року народження загинув 23 лютого в хуторі Вільний унаслідок дистанційного мінування ПОМ-2.