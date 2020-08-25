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Боевики на Донбассе используют перемирие для укрепления передовых позиций

Донбасс, Вторник 25 августа 2020 16:26
Боевики на Донбассе используют перемирие для укрепления передовых позиций
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Противник оборудует новые окопы, блиндажи и дополнительные огневые точки

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе на время перемирия укрепляют передовые позиции. В частности, строятся новые окопы, блиндажи, ходы сообщения, а также дополнительные места для ведения огня.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Кроме этого боевики устанавливают минные заграждения и минируют участки местности вдоль дорог с использованием противотанковых мин.

Также в ГУР отметили, что боевики продолжают терять личный состав в связи с расширением минных полей.

"21 августа на установленной саперами противника противопехотной мине подорвался военнослужащий одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка оккупационных войск", - отметили в разведке.

Напомним, сегодня на Донбассе двое украинских военных получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Также сообщалось, что от начала текущих суток боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, никто не пострадал.

Кроме этого РБК-Украина писало, что один украинский военный погиб на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием.

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