Боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли позиции ООС возле Крымского

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Потерь среди защитников нет

От начала текущих суток боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции. Украинские военные адекватно заставляли оккупантов до прекращения обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, российские оккупационные войска в утреннее время вели обстрелы по позициям защитников вблизи Крымского. Они использовали гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

Кроме того, боевики выпустили 8 мин около 6:00 по позициям ООС н.п. Шумы. Обстрелы велись по направлению от Шахты 6-7 оккупированной Горловки. Вместе с тем, защитники Орехового зафиксировали разрывы трех мин, которые были выпущены от села Березовское.

Отмечается, что украинские военные адекватно заставляли оккупантов к прекращению обстрелов используя дежурные огневые средства. Потерь среди защитников нет.

Напомним, на Донбассе 18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный и еще одного воина ранено.

Добавим, что заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Российская Федерация обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции.

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Автор: Андрей Козловский