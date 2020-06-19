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Бойовики на Донбасі з гранатометів обстріляли позиції ООС біля Кримського

Новини » Надзвичайні події     19.06.2020 - 14:02
Бойовики на Донбасі з гранатометів обстріляли позиції ООС біля Кримського
Фото: український військовий (РБК-Україна)

Втрат серед захисників немає

Від початку поточної доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. Українські військові адекватно примушували окупантів до припинення обстрілів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, російські окупаційні війська у ранковий час вели обстріли по позиціях оборонців поблизу Кримського. Вони використовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

Крім того, бойовики випустили 8 мін близько 6:00 по позиціях ООС н.п. Шуми. Обстріли велися з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки. Разом з тим, оборонці Оріхового зафіксували розриви трьох мін, які були випущені від села Березівське.

Зазначається, що українські військові адекватно примушували окупантів до припинення обстрілів використовуючи чергові вогневі засоби. Втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі 18 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовий та ще одного воїна поранено.

Додамо, що заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що Російська Федерація загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти з себе міжнародні санкції.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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