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Боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия     03.11.2019 - 13:36
Боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли позиции ООС
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Оккупанты 3 раза нарушили режим прекращения огня

С начала воскресенья, 3 ноября, незаконные вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным ведомства, по состоянию на 12:00 позиции украинских военных 3 раза попадали под обстрел противника. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружения оккупанты не применяли.

Так, из ручных и автоматических гранатометов, а также из стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Хутор Вольный и Луганское.

Отмечается, что украинские военные дважды открывали огонь в ответ на провокации боевиков. Потерь среди подразделений Объединенных сил с начала текущих суток нет.

Карта ООС

Напомним, за прошедшие сутки, 2 ноября, на Донбассе в результате вражеского обстрела были ранены двое украинских военных. В целом российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное вооружение. В частности, оккупанты били по позициям Объединенных сил с минометов 120-го калибра.

Как писало РБК-Украина, по официальным данным ООН, в Украине на шестом году войны на Донбассе количество жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3 330 убитых.

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Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелООС
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