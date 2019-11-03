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На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных ООС

Новости » Общество     03.11.2019 - 07:35
На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 15 обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки, 2 ноября, в результате обстрелов со стороны бойовикі двое военных из состава операции Объединенных сил получили ранения. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Новогригорьевки (минометы калибра 120 мм), Авдеевки (в том числе с РПГ), неподалеку Талаковки, дважды недалеко от Водяного, возле Павлополя.

Также обстрелы зафиксированы у Новозвановки, трижды неподалеку Новолуганского, дважды вблизи Хутора Вольного, также неподалеку Луганского, Шумов и Зайцевого (в том числе с СПГ).

"Вчера, 2 ноября, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащие Объединенных сил. С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли", - отметили в ООС.

Напомним, по данным ООН, в Украине на шестом году боевых действий на Донбассе количество жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3 330 убитых.

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