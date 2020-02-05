Боевики на Донбассе двенадцать раз нарушили режим "тишины"

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет
На Донбассе 4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по позициям ВСУ:
Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
"Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - отметили в штабе ООС.
С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого, потерь нет.
Напомним, 3 февраля в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации получил ранения один украинский военный. Еще один получил боевую травму.
По данным штаба ООС, вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.