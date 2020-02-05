Боевики на Донбассе двенадцать раз нарушили режим "тишины"

На Донбассе 4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по позициям ВСУ:

вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник произвел 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Авдеевка - из противотанкового ракетного комплекса совершили 3 выстрела, а также стреляли из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Песками – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм выпустили 5 мин из 82-мм миномета - 8 мин;

дважды вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм миномета выпустили 3 мины из миномета калибра 82 мм - 6 мин;

неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

"Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - отметили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого, потерь нет.

Напомним, 3 февраля в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации получил ранения один украинский военный. Еще один получил боевую травму.

По данным штаба ООС, вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2020 года 93 раза нарушали режим прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.