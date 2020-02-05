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Бойовики на Донбасі дванадцять разів порушили режим "тиші"

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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

На Донбасі 4 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по позиціях ЗСУ:

  • поблизу Мар’їнки - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив 4 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета;
  • в районі населеного пункту Авдіївка - з протитанкового ракетного комплексу здійснили 3 постріли, а також стріляли зі станкового протитанкового гранатомета;
  • поруч з Пісками – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • поблизу Старогнатівки – з підствольного гранатомета та іншої стрілецької зброї.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • двічі поруч з Новотошківським - з міномета калібру 120 мм випустили 5 мін, з 82-мм міномета - 8 мін;
  • двічі поблизу Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • два рази в районі населеного пункту Оріхове - зі 120-мм міномета випустили 3 міни, з міномета калібру 82 мм - 6 мін;
  • неподалік від Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Вчора, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", - зазначили у штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького, втрат немає.

Нагадаємо, 3 лютого в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації отримав поранення один український військовий. Ще один отримав бойову травму.

За даними штабу ООС, збройні формування Російської Федерації з початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

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