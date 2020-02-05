Бойовики на Донбасі дванадцять разів порушили режим "тиші"

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає
На Донбасі 4 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.
Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по позиціях ЗСУ:
Сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"Вчора, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було", - зазначили у штабі ООС.
З початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького, втрат немає.
Нагадаємо, 3 лютого в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації отримав поранення один український військовий. Ще один отримав бойову травму.
За даними штабу ООС, збройні формування Російської Федерації з початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.