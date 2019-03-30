Боевики на Донбассе дважды открывали огонь по позициям ООС

В субботу, 30 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) российские оккупационные войска от начала текущих суток осуществили два обстрела позиций украинских военных, в результате чего получил ранения один военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС

Сообщается, что боевики совершили обстрелы с использованием стрелкового оружия в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Об'объединенных сил получил ранения", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, российские оккупационные войска 19 раз обстреляли позиции подразделений Об'объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб и 4 получили ранения. Боевики применили минометы 152-го калибра.

Как писало РБК-Украина, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США в п'пятницу, 29 марта, совершил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе и побережья оккупированного Крыма.