Бойовики на Донбасі двічі відкривали вогонь по позиціям ООС

У суботу, 30 березня 2019, у зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) російські окупаційні війська від початку поточної доби здійснили два обстріли позицій українських військових, внаслідок чого отримав поранення один військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС

Повідомляється, що бойовики здійснили обстріл з використанням стрілецької зброї у смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме в районі населених пунктів Авдіївка та Піски.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 березня, російські окупаційні війська 19 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув та 4 отримали поранення. Бойовики застосували міномети 152-го калібру.

Як писало РБК-Україна, стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-30 Global Hawk Військово-повітряних сил США у п'ятницю, 29 березня, здійснив розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення з російсько-терористичними військами на Донбасі і узбережжя окупованого Криму.