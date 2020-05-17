Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции ООС с начала суток, один раненый

Боевики на Донбассе с начала текущих суток, 17 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды обстреляли позиции операции Объединенных сил возле Авдеевки. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Как сообщается, боевики стреляли с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

"Украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на оккупированной территории Донбасса. Откуда велся огонь по наблюдателям - в ОБСЕ не сообщают.

Также РБК-Украина писало, что 16 мая на Донбассе были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали. Оккупационные силы применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.