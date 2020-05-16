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Боевики выпустили 30 мин по позициям ООС на Донбассе

Новости » Происшествия     16.05.2020 - 18:04
Боевики выпустили 30 мин по позициям ООС на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украинские военные в результате обстрелов не пострадали

Сегодня, 16 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные силы совершили минометный обстрел позиций украинских военнослужащих вблизи Новгородского. Оккупанты из минометов 120 калибра выпустили 30 мин по укреплениям Объединенных сил.

Кроме того, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские подразделения в районе населенного пункта Новотроицкое. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"Наши военнослужащие для пресечения вражеской активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать оккупационные подразделения на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - подчеркнули в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов пострадали двое украинских военных. Оккупационные силы 9 раз нарушали режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил ответили на агрессивные действия противника и ликвидировали одного боевика.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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