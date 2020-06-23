Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину"

Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)

Потерь среди украинских военных нет

Во вторник на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. На участках разведения режим "тишины придерживался.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехово. Оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

После обеда пророссийские боевики активизировались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного. Во время обстрелов они использовали автоматические станковые гранатометы.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие враждебного обстрела нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня боевики 16 раз нарушали "тишину", ранен один военный.

Кроме того, 20 июня вблизи Павлополя нашли неуправляемые авиационные ракеты.

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Автор: РБК-Украина