Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу"

Втрат серед українських військових немає
У вівторок на Донбасі збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. На ділянках розведення режим "дотримувався тиші.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Оріхове. Окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Після обіду проросійські бойовики активізувалися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", недалеко від Водяного. Під час обстрілу вони використовували автоматичні станкові гранатомети.
"З початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу немає", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 червня бойовики 16 разів порушували "тишу", поранений один військовий.
Крім того, 20 червня поблизу Павлополя знайшли некеровані авіаційні ракети.
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Автор: РБК-Україна