Боевики на Донбассе не допускают миссию ОБСЕ к мониторингу на границе с РФ

Фото: миссия ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)

Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск

Боевики на оккупированном Донбассе не допускают наблюдателей миссии ОБСЕ к мониторингу на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, ссылаясь на отчет ОБСЕ, в штабе отмечают, что члены вооруженных формирований РФ продолжают отказывать представителям миссии ОБСЕ в доступе к участкам, прилегающим к границе с РФ. В частности, вблизи поселка Леоново (бывший Красный Октябрь) на юг от Луганска трое боевиков отказали патрулю миссии в доступе к пункту пропуска на границе в Леоновом, ссылаясь на, якобы, неблагоприятные дорожные условия.

Также сообщается, что 5 января на блокпосте вблизи Староласпа трое боевиков отказали патрулю миссии в проезде к поселку Новоласпа на юг от Донецка, заявив, что там якобы "продолжается огневая активность и существуют неблагоприятные дорожные условия". Кроме того, 6 января у Старомихайловки трое боевиков не позволили патрулю миссии проехать в этот населенный пункт, ссылаясь на "отсутствие предварительного уведомления о намерениях СММ, а также непроезжие дороги из-за зимней погоды".

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск, которые приобретают системный характер и приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации Министерства обороны Украины, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе сократили огневую активность до минимума.

Кроме того, сообщалось, что боевики продолжают наращивать тяжелое вооружение, прежде всего танки, гаубицы, противотанковые пушки и минометы на Луганском направлении.