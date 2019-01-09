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Бойовики на Донбасі не допускають місію ОБСЄ до моніторингу на кордоні з РФ

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 15:49
Бойовики на Донбасі не допускають місію ОБСЄ до моніторингу на кордоні з РФ
Фото: місія ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)

Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими подібні агресивні дії російсько-окупаційних військ

Бойовики на окупованому Донбасі не допускають спостерігачів місії ОБСЄ до моніторингу на кордоні з Російської Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Так, посилаючись на звіт ОБСЄ, у штабі зазначають, що члени збройних формувань РФ продовжують відмовляти представникам місії ОБСЄ у доступі до ділянок, прилеглих до кордону з РФ. Зокрема, поблизу селища Леонове (колишній Червоний Жовтень) на південь від Луганська троє бойовиків відмовили патрулю місії у доступі до пункту пропуску на кордоні в Леоновому, посилаючись на, нібито, несприятливі дорожні умови.

Також повідомляється, що 5 січня на блокпості поблизу Староласпа троє бойовиків відмовили патрулю місії у проїзді до селища Новоласпа на південь від Донецька, заявивши, що там нібито "триває вогнева активність і існують несприятливі дорожні умови". Крім того, 6 січня біля Старомихайлівки троє бойовиків не дозволили патрулю місії проїхати до цього населеного пункту, посилаючись на "відсутність попереднього повідомлення про наміри СММ, а також непроїзні дороги через зимову погоду".

"Українська сторона СЦКК вважає неприпустимими подібні агресивні дії російсько-окупаційних військ, які набувають системний характер та призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі проведення операції об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією Міністерства оборони України, проросійські бойовики на окупованому Донбасі зменшили вогневу активність до мінімуму. 

Крім того, повідомлялося, що бойовики продовжують нарощувати важке озброєння, насамперед танки, гаубиці, протитанкові гармати і міномети на Луганському напрямку.

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